Никаких приказов о наступлении на Донбассе нет, Россия пытается нас провоцировать, – Данилов

Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. Также на Донбасс 19 февраля отправятся министры и нардепы.

Об этом 18 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В брифинге, который транслировался на Facebook-странице Офиса президента и был посвящен теме эвакуации людей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, также приняла министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Есть попытка спровоцировать наши войска на ответ. Как вы знаете, наши военные открывают огонь только тогда, когда есть угроза их жизни. Никаких нападений на гражданское население не планируется", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.

"Мы не знаем, что они могут выдумать: взрывать автобусы, в которых будут передвигаться эвакуированные люди, или дома", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что он вместе с министрами и народными депутатами в субботу, 19 февраля, отправится на Донбасс.

"Завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, часть министров. Я также отправляюсь на фронт. Мы посетим те места, где пострадала наша инфраструктура", – сказал он.

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук также заверила, что жители временно оккупированных территорий не являются врагами для Украины. Она призвала их найти возможность выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Российские оккупанты нагнетают ситуацию: создают информационный фон, за которым следует паника", – сказала она, добавив, что эвакуация жителей сопровождается дезинформацией и вбросами.

Верещук пояснила, что главная цель России – расшатать ситуацию и заставить Украину идти на уступки.

"У нас есть информация, что РФ под предлогом эвакуации вывозит детей из интернатов Донецкой и Луганской области на территорию России. Сейчас мы ее проверяем. Но я хочу сказать, что если не дай Бог что-то случится, полная ответственность за то, что сейчас происходит на оккупированных территориях с мирным населением, по нормам международного гуманитарного права полностью лежит на России", – добавила министр.

Она также призвала жителей ОРДЛО, которые боятся за свои семьи, выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Мы создадим все условия, чтобы вам было где жить и что есть", – заверила Верещук.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Людей уже якобы ждут в Ростовской области. Оккупанты заверили жителей, что выезд в Россию будет краткосрочным. О том, что происходит на Донбассе, читайте в нашей онлайн-хронике.

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