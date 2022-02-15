В Госдуме заявили, что граждане РФ готовы отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса: россияне возмутились

София Закревская
Новости России
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В Госдуме заявили, что граждане РФ готовы отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса: россияне возмутились
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В Государственной Думе России 15 февраля поддержали постановление о "признании" так называемых ДНР и ЛНР. Во время обсуждения перед голосованием по данному вопросу депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что граждане РФ ради этого "готовы отказаться от 13-й зарплаты и не только".

По его словам, российский народ якобы "полностью поддерживает" это постановление. Так Тайсаев на заседании ответил на вопрос депутата Антона Ткачева, который предположил, что признание Россией "ЛДНР" может ухудшить благосостояние россиян.

Кроме того, Тайсаев заявил, что Россия "должна защитить своих братьев и сестер на Донбассе" – он сказал, что в ОРДЛО проживает более 600 тысяч людей с российскими паспортами. В конце обсуждения их количество, озвученное депутатами, уже достигло 730 тысяч.

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Сами же граждане России на свою якобы готовность "отказаться от 13-й зарплаты" отреагировали недовольством. По их мнению, парламентарии не могут решать за весь народ и говорить от его имени. Многие россияне же писали, что 13-ю зарплату они и так никогда не получали.

"Да, слава богу что у меня нет 13-ой зарплаты, а то пришлось бы отказываться", – написал пользователь Twitter.

"Никогда не видела 13 зарплаты, но отказываться от нее не буду, мои деньги – это мои деньги", "Нет, я ничего не поддерживаю и не готов ни от чего отказываться", – так отреагировали россияне.

Скриншот поста в Twitter.

К обсуждению подключились и российские СМИ. Так, издание "Znak.com" написало в Twitter, что "от чего готов отказаться сам Тайсаев (годовой доход – 5,6 млн рублей), доподлинно неизвестно".

Скриншот поста в Twitter.
Скриншот поста в Twitter.

Часть комментаторов же ответила, что готова отказаться от 13-й зарплаты ради признания "ЛДНР", но только если все депутаты Госдумы сначала откажутся от своих зарплат.

В сети даже начали проводить опросы среди россиян, по результатам которых видно, что они вовсе не хотят лишаться дополнительных выплат.

Скриншот поста в Twitter.

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