В Госдуме заявили, что граждане РФ готовы отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса: россияне возмутились

В Государственной Думе России 15 февраля поддержали постановление о "признании" так называемых ДНР и ЛНР. Во время обсуждения перед голосованием по данному вопросу депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что граждане РФ ради этого "готовы отказаться от 13-й зарплаты и не только".

По его словам, российский народ якобы "полностью поддерживает" это постановление. Так Тайсаев на заседании ответил на вопрос депутата Антона Ткачева, который предположил, что признание Россией "ЛДНР" может ухудшить благосостояние россиян.

Кроме того, Тайсаев заявил, что Россия "должна защитить своих братьев и сестер на Донбассе" – он сказал, что в ОРДЛО проживает более 600 тысяч людей с российскими паспортами. В конце обсуждения их количество, озвученное депутатами, уже достигло 730 тысяч.

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А вот в Госдуме сообщают, за чей счёт будет признание ЛДНР.

Ну разумеется, за наш.

Послушайте депутата и готовьтесь лишиться 13-й зарплаты, и не только её. pic.twitter.com/kakXnEkeov — Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 15, 2022

Сами же граждане России на свою якобы готовность "отказаться от 13-й зарплаты" отреагировали недовольством. По их мнению, парламентарии не могут решать за весь народ и говорить от его имени. Многие россияне же писали, что 13-ю зарплату они и так никогда не получали.

"Да, слава богу что у меня нет 13-ой зарплаты, а то пришлось бы отказываться", – написал пользователь Twitter.

"Никогда не видела 13 зарплаты, но отказываться от нее не буду, мои деньги – это мои деньги", "Нет, я ничего не поддерживаю и не готов ни от чего отказываться", – так отреагировали россияне.

Дума поддержала признание ЛДНР. Но главней всего, это комментарии парламентариев — россияне полностью нас поддержат, они готовы даже от 13-ой зарплаты отказаться. 😂 Да, слава богу что у меня нет 13-ой зарплаты, а то пришлось бы отказываться. 😂 — 🌜Ночной Кошмарик🌛 (@noch_koch) February 15, 2022

К обсуждению подключились и российские СМИ. Так, издание "Znak.com" написало в Twitter, что "от чего готов отказаться сам Тайсаев (годовой доход – 5,6 млн рублей), доподлинно неизвестно".

Часть комментаторов же ответила, что готова отказаться от 13-й зарплаты ради признания "ЛДНР", но только если все депутаты Госдумы сначала откажутся от своих зарплат.

В сети даже начали проводить опросы среди россиян, по результатам которых видно, что они вовсе не хотят лишаться дополнительных выплат.

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