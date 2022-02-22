'Путин отправляет танки': Украина в центре внимания мировых СМИ из-за 'признания' Россией 'Л/ДНР'. Фото

На фоне "признания" Россией "независимости" так называемых республик Л/ДНР Украина оказалась в центре внимания мировых СМИ. Своим документом глава страны-агрессора Владимир Путин разрешил ввод российских войск на территорию временно оккупированного Донбасса.

Это решение российского президента осудил весь цивилизованный мир, а мировые СМИ во всю его обсуждают. OBOZREVATEL собрал их реакцию.

Британская ежедневная газета The Times разместила на первой странице статью с заголовком "Путин вводит российские танки в Украину".

Журналисты отметили, что в понедельник вечером Путин приказал российским войскам и танкам войти во временно оккупированные восточные области Украины под видом миротворческих сил после подписания указов о признании их независимости.

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Но приказ об отправке "миротворческих миссий" в Донецк и Луганск фактически представляет собой военное вторжение в восточную часть Украины.

Французский общественный международный телеканал France 24, международная телекомпания Al Jazeera и британская телерадиокомпания ВВС посвятили ситуации вокруг Украины свои эфиры.

Тем временем на сайте ВВС вышла статья журналистки-международницы Сары Рейнсфорд, которая отметила, что речь Путина была злой, нетерпеливой и прямо угрожающей. Было такое ощущение, что президент России избавился от боли в груди, которая мучила его более 20 лет, и нанес ответный удар.

По ее словам, он явно не отступает от своих ключевых требований безопасности: расширение НАТО должно быть свернуто, а членство Украины – красная линия. Он пожаловался, что опасения России многие годы игнорировались как неуместные, и обвинил Запад в попытках "сдержать" Россию как возрождающуюся глобальную силу.

Внимание Путина к Украине казалось навязчивым, и, конечно же, он переписал украинскую историю, заявив, что она никогда не была государством.

По мнению Рейнсфорд, во всем этом Украина является полем битвы. Но это также игра балансирования на грани между Россией и Западом, быстро переходящая в открытое противостояние.

Американский телеканал CNN выпустил материал под названием "Путин вводит войска в пророссийские районы востока Украины".

Журналисты отметили, что неясно, означает ли перемещение российских войск начало вторжения в Украину, о котором западные лидеры предупреждали в течение нескольких недель. Но многочисленные американские и западные официальные лица предупредили, что действия, предпринятые в понедельник, могут стать первым залпом более крупной военной операции, направленной против официального Киева.

Крупнейшая немецкая газета Bild написала, что Путин выбросил европейский мирный порядок в мусорник.

"Кремлевский лидер объявил себя нашим врагом. Врагом Украины. Врагом ЕС. Врагом Запада. Врагом всего свободного мира. То, что он уже сделал в стране, он преследует теперь за границей: борьбу со свободой!" – отметили журналисты.

21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.