Путин отложил наступление на Украину до февраля, есть веская причина – NYT

Президент Российской Федерации Владимир Путин отложил широкомасштабное вторжение в Украину до февраля. По мнению официальных представителей администрации президента США, причиной этому стала слишком мягкая зима.

И хотя передвижение российских войск замедлилось, у границы все еще находится 100 000 военнослужащих. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В то же время Путин начал предпринимать шаги по переброске военных вертолетов к границам Украины, что является возможным признаком того, что планирование нападения продолжается. Боевые и транспортные вертолеты, наряду с штурмовиками, станут важным преимуществом России, если она решит вторгнуться в Украину.

Видео дня

Официальные лица США говорят, что решение отложить начало наступления связано с температурой воздуха. Ожидалось, что "минуса" заморозят землю и это позволит легко передвигать тяжелые транспортные средства и оборудование, до того, как весенняя оттепель, которая может начаться в марте, не создаст грязную трясину.

Но относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и срок, установленный Путиным для ввода своих войск, сдвинулся ближе к весне. Сильные зимние морозы, которые обычно приходят в Украину к январю, во многих районах страны не наблюдались. По словам высокопоставленных представителей администрации президента США, пока на земле наблюдается грязь, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление, как минимум, до февраля.

Источник издания рассказал, что для того, чтобы лучше понять возможные условия в этом году, администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения вероятной погоды в Украине в ближайшие недели.

С 27 декабря самолеты-разведчики Соединенных Штатов регулярно летают над Украиной. Это позволяет оперативникам американской разведки прослушивать сообщения российских наземных командиров. ВВС США также используют самолеты наземного наблюдения E-8 JSTARS для отслеживания наращивания российских войск и их передвижений.

Спецслужбы сообщили представителям администрации, что, хотя россияне продолжают планировать вторжение, они не верят, что Путин принял решение о начале полномасштабного вторжения. Со своей стороны, российские официальные лица также утверждают, что они не планируют вторгаться в Украину.

В начале декабря американские спецслужбы сообщали, что Путин планировал собрать до 175 000 военнослужащих для потенциального вторжения в Украину. Несколькими неделями позже Кремль разместил около 10 000 военнослужащих вблизи Украины. Но американские официальные лица заявили, что эти войска не входили в состав сил, которые Путин собирал для возможного вторжения в январе или феврале.

Тем не менее представители разведки полагали, что в течение декабря будет происходить дальнейшее наращивание войск. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что развертывание российских войск продолжается, но более медленными темпами, чем в начале декабря.

По данным американских официальных лиц, в настоящее время в России находится чуть менее 60 батальонных тактических групп, или где-то от 85 000 до 100 000 военнослужащих. Эти войска провели учения, продемонстрировав, что российские силы находятся на самом высоком уровне готовности.

Помимо наращивания авиационных средств, российское правительство заказало дополнительные подразделения, специализирующиеся на логистике. В то время как авиация будет иметь решающее значение для защиты наземных войск во время вторжения, подразделения тылового обеспечения потребуются для поддержки сухопутных войск в случае, если Путин прикажет своим войскам пересечь границу.

В Украине же находится более 150 военных советников США, инструкторов, которые годами работали на полигоне под Львовом, вдали от линии фронта. В нынешнюю группу входят силы специальных операций, а также инструкторы Национальной гвардии из боевой группы 53-й пехотной бригады Флориды.

По словам официальных лиц США, военные советники из примерно дюжины союзных стран также находятся в Украине. Кроме того, несколько стран НАТО, включая Великобританию, Канаду, Литву и Польшу, регулярно направляют в страну учебные подразделения.

В случае полномасштабного российского вторжения Соединенные Штаты намерены быстро вывести своих военных инструкторов из страны. Но вполне возможно, что некоторые американцы могли бы остаться, чтобы консультировать украинских чиновников в Киеве, столице, или оказывать поддержку на передовой.

В Москве в четверг, 6 января, прошла встреча политических советников лидеров "нормандской" четверки для обсуждения военного конфликта на востоке Украины. Переговоры состоялись без украинской стороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия). Такие переговоры могут провести уже в ближайшие недели.

США и их союзники не конкретизируют, какие инструменты будут задействованы против Российской Федерации в случае полномасштабной агрессии против Украины, чтобы не дать Кремлю возможность подготовиться. Известно только, что это будет смесь жестких экономических санкций.

В понедельник, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, посвященная вопросу "гарантий безопасности" и деятельности НАТО. В преддверии представители стран провели беседу в узком кругу, на которой представители РФ предвидели сложные переговоры.

На встрече обсуждался вопрос Украины. Особое внимание делегации обещали уделить проблеме накопления войск РФ на российско-украинской границе и обсуждению плана вступления Украины в НАТО.

Американские аналитики предполагают, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину может развиваться двумя путями. Эксперты считают, что это может быть полномасштабное вторжение или точечная атака авиацией.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин 30 декабря обменялись предупреждениями по поводу Украины: первый требовал уменьшения наращивания военной мощи РФ вблизи соседней страны, а второй предупредил о разрыве отношений из-за санкций Вашингтона к Кремлю.

Напомним: в начале декабря 2021 года американская разведка выяснила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале 2022 года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. Отмечалось, что, создавая такую напряженность и угрозу для Украины, Кремль требует от Вашингтона гарантий, что наша страна не станет членом НАТО, а Альянс откажется от определенных военных мер на территории Украины и вокруг нее.

Как сообщал OBOZREVATEL: