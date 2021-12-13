В Минобороны заявили, что Россия продолжает стягивать к границе Украины войска: ситуация остается сложной

Вооруженные силы Российской Федерации сохраняют напряженную ситуацию на границе с Украиной. В настоящее время они проводят постепенное увеличение российских подразделений, вооружения и военной техники на Донбассе.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны нашей страны. Оккупанты продолжают демонстрировать масштаб своей военной силы, в отдельных случаях ее превосходства, и готовностью продемонстрировать ее на деле (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Москва также продолжает провокационные действия против нас и в морской сфере. По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море", – заметили в Минобороны.

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Украинское ведомство отметило, что данная позиция России остается тактической мерой для оказания давления на украинское правительство и лидеров западных государств. Тем не менее Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию развития событий и способны оказать отпор противнику, посягнувшему на территориальную целостность нашей страны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря на вражеской мине подорвался украинский офицер. Врачи сумели оказать ему помощь, и сейчас он находится под наблюдением медиков.