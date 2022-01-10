В России заявили, что переговоры будут сложными, а в НАТО допустили компромисс. Главное о встрече в Женеве

В понедельник, 10 января, в Женеве состоится встреча делегаций Российской Федерацией и Соединенных Штатов Америки, которая будет посвящена вопросу "гарантий безопасности" и деятельности НАТО. Накануне представители стран провели беседу в узком кругу, на которой в РФ предрекли сложные переговоры, а в Альясне допустили компромиссы.

Стоит отметить, что на встрече непосредственно будет обсуждаться вопрос Украины, в частности, скопление войск на российско-украинской границе и реализация плана по вступлению страны в НАТО. OBOZREVATEL следит за ходом событий в Женеве.

Накануне переговоров делегаций в Женеве 9 января состоялся рабочий ужин с официальными лицами США и России в рамках начала серии встреч. Как сообщает Associated Press, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и другие российские официальные лица более двух часов беседовали с главой американской делегации заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

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Рябков отметил, что переговоры будут сложными и деловыми. В то же время дипломат подчеркнул, что делегации не будут тратить время впустую.

"Мы погрузились в суть предстоящих вопросов, но переговоры будут трудными. Они не могут быть легкими. Они будут деловыми. Думаю, завтра мы не будем тратить время попусту", – сказал Рябков.

В Североатлантическом альянсе допускают компромиссы по ряду вопросов безопасности в переговорах с Российской Федерацией. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что их невозможно добиться за одну встречу.

Вместе с тем он подчеркнул, что Альянс не собирается отказываться от принципа "открытых дверей" в вопросе вступления Украины в НАТО.

"Мы готовы работать над улучшением отношений. В прошлом мы доказали, что можем идти на компромисс и находить решения проблем с Россией", – заявил Столтенберг.

В декабре Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины. Как гласит его 4-я статья, США не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Среди других требований страны-агрессора озвучены следующие:

ненанесение ущерба безопасности друг другу;

стремление к тому, чтобы любые международные организации, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в Уставе ООН;

ни одна из сторон не может использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой;

воздержаться от размещения своих вооруженных сил в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности;

обязаться не развертывать ракеты наземного базирования вне национальной территории;

отказ от развертывания ядерного оружия вне национальной территории и ликвидация всей имеющейся для нее инфраструктуры, а также запрет на подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием.

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что вектор развития отношений между Украиной и НАТО будут решать исключительно страны-члены Североатлантического Альянса и представители Украины. По его словам, именно Российская Федерация является основной опасностью для евроатлантического пространства. В частности, проблема заключается в российской вооруженной агрессии и новом наращивании техники страны-агрессора у границ Украины, а также во временно оккупированном Донбассе и Крыму.

Примечательно, что несколько недель назад генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния". Также в конце декабря он говорил, что Альянс никогда не пойдет на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что если НАТО и США своевременно не отреагируют на предложенные Россией "гарантии безопасности", она будет вынуждена принять необходимые меры, чтобы устранить угрозы в свою сторону. Чиновник подчеркнул важность участия в переговорах американских военных и направленность предложений на создание новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности.

Также сообщалось, что в НАТО скептически настроены к тому, что Российская Федерация на самом деле хочет проводить предметные переговоры и искать путь к дээскалации. В то же время в Альянсе надеются, что в конечном итоге Москва все же выберет путь дипломатии и мирного решения проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Североатлантическом альянсе не исключили вероятность нового военного конфликта в Европе из-за вопроса по Украине.

В то же время в Белом доме назвали условие для переговоров с Россией о "гарантиях безопасности". Пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что переговоры невозможны без европейских союзников и партнеров.