Франция и Германия инициируют встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия). Такие переговоры могут провести уже в ближайшие недели.
Об этом заявил Макрон в ходе брифинга в пятницу, 7 января. Точная дата встречи, как и представители "нормандской четверки", не уточняются (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ожидается, что новый этап переговоров должен привести к продвижению урегулирования ситуации на Донбассе. По словам французского главы, Европа должна предлагать свои варианты решения проблемы.
"Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал Макрон.
Судя по его заявлениям, Евросоюз беспокоит ситуация с безопасностью в регионе. Во время председательства Парижа в Совете ЕС, добавил Макрон, эта тема будет одной из главных.
Напомним: советники лидеров "нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в ноябре-2020. Она прошла в режиме онлайн из-за пандемии.
Президенты Украины, РФ, Франции и канцлер ФРГ встречались лично в декабре 2019 года.
Nos priorités pour l'Europe : pic.twitter.com/cvqhbfrOwZ— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2022
Как писал OBOZREVATEL:
ранее в Вашингтоне потребовали у Москвы положить конец агрессивной риторике по отношению к украинскому государству. В частности, выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, отвести силы от линии столкновения на Донбассе и от границ страны.
А 21 декабря президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Главы государств обсуждали Донбасс и саммит "нормандского формата".