Франция и Германия инициируют встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия). Такие переговоры могут провести уже в ближайшие недели.

Об этом заявил Макрон в ходе брифинга в пятницу, 7 января. Точная дата встречи, как и представители "нормандской четверки", не уточняются (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ожидается, что новый этап переговоров должен привести к продвижению урегулирования ситуации на Донбассе. По словам французского главы, Европа должна предлагать свои варианты решения проблемы.

"Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал Макрон.

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Судя по его заявлениям, Евросоюз беспокоит ситуация с безопасностью в регионе. Во время председательства Парижа в Совете ЕС, добавил Макрон, эта тема будет одной из главных.

Напомним: советники лидеров "нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в ноябре-2020. Она прошла в режиме онлайн из-за пандемии.

Президенты Украины, РФ, Франции и канцлер ФРГ встречались лично в декабре 2019 года.

Nos priorités pour l'Europe : pic.twitter.com/cvqhbfrOwZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2022

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