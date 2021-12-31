Есть два варианта: в США дали прогноз по вторжению России в Украину

Американские аналитики предполагают, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину может развиваться двумя путями. Эксперты считают, что это может быть полномасштабное вторжение или точечная атака авиацией.

При этом удары с воздуха по позициям Вооруженных сил Украины и объектам инфраструктуры рассматриваются как наиболее вероятные. Об этом сообщает американское издание Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По словам эксперта американского исследовательского центра RAND Дары Массикот, Российская Федерация может применять для авиаударов крылатые и баллистические ракеты. При этом аналитик утверждает, что украинские системы противовоздушной обороны не смогут с ними справиться.

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Также Массикот отметила, что помимо авиаударов Россия может использовать тяжелую артиллерию. Она считает, что последствия такой агрессии РФ станут разрушительными для украинских военнослужащих.

Сценарий полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину аналитики рассматривают, как менее вероятный. Они аргументируют это тем, что для осуществления такого плана необходимо будет задействовать очень много военных. К тому же масштаб жертв при таком плане будет катастрофически большим.

Как писал OBOZREVATEL, президенты США Джо Байден и России Владимир Путин 30 декабря обменялись предупреждениями по поводу Украины: первый требовал уменьшения наращивания военной мощи РФ вблизи соседней страны, а второй предупредил о разрыве отношений из-за санкций Вашингтона к Кремлю.

Сообщается, что американский лидер призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины. Также он вновь напомнил о решительном ответе, если Россия решится на дальнейшее вторжение в нашу страну. В свою очередь Путин сказал американскому лидеру, что Россия намерена себя "вести так, как Соединенные Штаты вели бы себя в вопросах обеспечения своей безопасности". В ответ на санкции, о которых предупредил Байден, президент РФ пригрозил разрывом отношений.