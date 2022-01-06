Без Украины: в Москве прошла встреча 'нормандской четверки' на уровне политсоветников

В российской столице Москве в четверг, 6 января, прошла встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" для обсуждения военного конфликта на востоке Украины. Переговоры прошли без украинской стороны.

Во встрече принимали участие советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Йенс Плетнер, советник французского лидера Эммануэль Бонн и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС. Разговор длился более четырех часов.

Отметим, что Бонн и Плентер должны встретиться и с представителем Украины. Проведение таких переговоров в начале января анонсировал представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт. По его словам, вне зависимости от итога переговоров с РФ, состоится также встреча и с украинской стороной. В то же время, глава ОП Андрей Ермак 4 января заявил, что провел телефонные консультации с Плетнером Бонном перед их визитом в Москву.

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Так, по итогам встречи Козак заявил, что политические советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждают создание параллельных форматов для стабилизации ситуации на Донбассе. Он заявил, что обсудил с Плетнером и Бонном "ряд практических шагов по реализации минских соглашений".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправится в Вашингтон для переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики должны обсудить агрессию России по отношению к Украине.