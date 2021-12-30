Данилов о войсках РФ у границ Украины: большого скопления не наблюдаем, для нас это не критично

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что для военного вторжения Российской Федерации потребуется в 3-5 раз больше войск, чем есть на сегодняшний день у границ Украины. Однако он подчеркнул, что угроза полномасштабного есть и будет существовать и далее.

Данилов подчеркнул, что Украина регулярно фиксирует определенные перемещения войск РФ у границ, но на сегодняшний день они не критичны. Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью изданию "Настоящее время".

По его словам, наибольшая угроза сейчас существует в районе Мариуполя, а также на отдельных участках временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

"Существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже семь лет, и для нас не новость, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны. Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт", – сказал Данилов.

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Также он отметил, что главная цель для президента России Владимира Путина заключается в дестабилизации ситуации в Украине и ее распаде на несколько частей.

"Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задание, которое стоит у него на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации. Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы", – подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов добавил, что сейчас, когда вопрос вероятного вторжения РФ особо обострился, необходимо дать адекватный ответ заранее, а не по факту, как это случилось во время оккупации полуострова Крым.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что в ситуации с угрозой российской агрессии Украина должна прежде всего рассчитывать на собственные силы, поскольку каждая страна имеет свое видение этого конфликта. В то же время наше государство должно "держать оружие смазанным", хотя лучше им не пользоваться.

Ранее секретарь СНБО заявил, что на сегодняшний день в Украине не рассматривается вопрос введения военного положения. В то же время он подчеркнул, что при определенных обстоятельствах такое решение может быть принято.

В то же время пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности" слухи о возможном нападении России на Украину.