Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь и заявил, что люди там 'счастливые и веселые'

Народный депутат Украины Евгений Шевченко, которого исключили из фракции "Слуги народа" 24 мая, снова приехал в Беларусь. Политик опубликовал соответствующий ролик из Витебска в субботу, 17 июля.

По его словам, все люди на улицах там "счастливые и веселые" Об этом он сообщил в своем Telegram-канале "Украина Евгения Шевченко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу вам показать ночной Витебск. Ну так сказать, маленький такой диктаторский режим. Все улицы полны автомобилей, людей", – сказал нардеп.

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Отметим, что гуляя по городу, Шевченко был одет в костюм, на котором присутствовал нагрудный знак нардепа. В конце ролика он также поинтересовался у других парламентариев, "почему они с ним поругались", вероятно, подразумевая режим незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Привет из братской Беларуси", – подписал видео народный депутат.

Напомним: 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей".

Глава СН и первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заверил, что Шевченко придется объяснить свой поступок. В ответ нардеп заявил, что не собирается оправдываться и не возражает, если его исключат из фракции.

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