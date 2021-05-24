Шевченко исключили из фракции 'Слуга народа' после вояжа к Лукашенко

Депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко исключили из фракции спустя месяц после его встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Она, напомним, состоялась в Минске еще 20 апреля.

Об этом в Facebook сообщил член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин. Вскоре произошедшее прокомментировал исключенный нардеп.

"Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуга народа", – коротко написал он.

Отметим, что разговоры о "наказании" нардепа за вояж к Лукашенко велись давно. Сам "слуга" об окончательном решении, вероятно, узнал из постов в соцсетях его коллег и сообщений СМИ. В комментарии "КП в Украине" он признался, что "очень рад" этому.

"Эти голоса уже были собраны, ждали дополнительный повод. Очень рад. Наконец-то якорь соросят от меня оторвался", – высказался Шевченко.

Напомним: 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей".

Глава СН и первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заверил, что Шевченко придется объяснить свой поступок. В ответ нардеп заявил, что не собирается оправдываться и не возражает, если его исключат из фракции.

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