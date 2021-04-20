Нардеп от "Слуги народа" приехал "на поклон" к Лукашенко. Фото и видео

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко прибыл в Минск для встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает "БелТА", встреча состоялась в президентской резиденции – Дворце независимости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", – приветствовал гостя Лукашенко.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", – ответил Шевченко.

Также Лукашенко выразил надежду, что эта встреча станет "хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью".

Напомним, в августе 2020 года Евгений Шевченко досрочно поздравил Лукашенко с "победой" на выборах президента Беларуси. В то же время он не вспомнил о протестах и задержаниях митингующих в Минске.

В феврале 2021 года Шевченко побывал в Минске на VI Всебелорусском народном собрании при участии Лукашенко.

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