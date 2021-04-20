Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко: в "Слуге народа" выступили с заявлением

Глава партии "Слуга народа" и первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко прокомментировал встречу народного депутата Евгения Шевченко с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сказал он в комментарии изданию "Гордон", Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с официальными лицами Беларуси, а встреча с Лукашенко является его личной инициативой.

"Народный депутат Шевченко не был делегирован фракцией, партией "Слуга народа", Министерством иностранных дел или Офисом президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси. Он также не входит в состав парламентской делегации в Республику Беларусь. Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – подчеркнул Корниенко.

Он добавил, что по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

"Я считаю, подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. Ожидается, что фракция потребует от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – заверил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко.