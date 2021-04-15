Зеленский раскрыл детали заседания СНБО: армия, олигархи и новые санкции

В четверг, 15 апреля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). На нем в обсудили обстановку в зоне боевых действий на Донбассе и ввели новый пакет санкций.

Детали заседания раскрыл президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Он озвучил основные вопросы, которые были рассмотрены:

Обстановка на востоке Украины – ее обсудили в тайном режиме

Решение о санкциях еще против 12 лиц, причастных к контрабанде

Предложение президента о создании законопроекта насчет статуса олигархов

Ситуация на Донбассе

Всего на заседании рассмотрели семь вопросов, детали по теме Донбасса не могут быть раскрыты, однако Зеленский отметил, что наша армия готова, а ситуация в зоне ООС является контролируемой.

Президент отметил, что в сложившейся ситуации украинцам стоит доверять только заявлениям Генерального штаба или Офиса главы государства. Он добавил, что некоторые детали он обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Это будет своеобразной подготовкой к встрече в "нормандском формате".

Санкции против контрабандистов

Вторым был рассмотрен вопрос продолжения введения санкций против контрабандистов, под ограничения попали 12 физических и юридических лиц. Зеленский анонсировал продолжение введения таких ограничений.

Олигархи в Украине

Зеленский также предложил СНБО и ОП вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

"Что будет с такими людьми, как будут внедряться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов. Мы поддерживаем любой бизнес в Украине, а влияния олигархов на Украине больше допустить нельзя", – подчеркнул гарант.

Переговоры с президентом Турции

Президент рассказал о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и сообщил, что он поддерживает Украину и наши территории, временно оккупированные Россией, и не признает аннексию Крыма.

"Мы должны поддерживать друг друга...вы слышали, что россияне сказали, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию, а я думаю, что нам надо наоборот наращивать его", – рассказал президент Украины.

Напомним, ранее стало известно, что на заседании СНБО в тайном режиме обсудят ситуацию на Донбассе, а также рассмотрят вопрос введения новых санкций против контрабандистов, кибербезопасность и специальные вопросы от президента Украины Владимира Зеленского.

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