СНБО ввел санкции против топ-контрабандистов: Зеленский раскрыл подробности

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов и вернул стратегический нефтепровод в собственность государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении по итогам заседания СНБО 2 апреля, которое проходило под его председательством (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, впервые в истории Украины были введены персональные санкции против лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества.

"Борьба с контрабандой будет продлена. Сегодня – это первая десятка, но не последняя", – заверил Зеленский.

Также от работы отстранены десятки чиновников таможенных органов и готовятся законодательные изменения, которые будут предусматривать уголовную ответственность за недостоверное таможенного декларирования.

Во исполнение решения СНБО от 19 февраля возвращен стратегический нефтепровод, который незаконно был отчужден у государства. Речь идет об ООО "ПрикарпатЗападтранс", который находился под контролем народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода. Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому лицам скажу коротко, цитатой из известной комедии: "Ваше дело – труба!" – подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что 2 апреля был презентован Центр противодействия дезинформации и он уже начал работать.

"Он станет информационным щитом Украины и сделает все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как извне, так и внутри страны", – пояснил Зеленский.

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