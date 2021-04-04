Зеленский ввел в действие санкции против топ-контрабандистов: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета нацбезопасности и обороны, которым были введены санкции против "десятки крупнейших контрабандистов".

Глава государства подписал соответствующий указ №140/2021 от 3 апреля.

"Ввести в действие решение решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – сказано в документе.

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