СМИ назвали новое имя из санкций СНБО
В четверг, 15 апреля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввели санкции против киевского бизнесмена Сеяра Куршутова.
Об этом пишет издание "Страна" в Telegram. По информации СМИ, Куршутов попал во вторую часть списка лиц, причастных к контрабанде.
Напомним, ранее стало известно, что на заседании СНБО в тайном режиме обсудят ситуацию на Донбассе, а также рассмотрят вопрос введения новых санкций против контрабандистов, кибербезопасность и специальные вопросы от президента Украины Владимира Зеленского.
Как писал OBOZREVATEL:
2 апреля СНБО ввел санкции против 10 физических лиц. Кто фигуранты списка – почитать можно здесь.
По словам президента Украины, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества. Глава государства заверил, что это первая, но не последняя "десятка".
Через два дня – 4 апреля – Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности.
Украина готовит процедуру депортации трех бывших граждан нашей страны, против которых СНБО ввел санкции из-за контрабанды.