Зеленський розкрив деталі засідання РНБО: армія, олігархи та нові санкції

У четвер, 15 квітня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). На ньому обговорили ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі та запровадили новий пакет санкцій.

Деталі засідання розкрив президент України Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). Він озвучив основні питання, які було розглянуто:

Ситуація на сході України – її обговорили в таємному режимі

Рішення про санкції ще проти 12 осіб, причетних до контрабанди

Пропозиція президента про створення законопроєкту щодо статусу олігархів

Ситуація на Донбасі

Всього на засіданні розглянули сім питань, деталі на тему Донбасу не можуть бути розкриті, проте Зеленський зазначив, що наша армія готова, а ситуація в зоні ООС є контрольованою.

Президент зазначив, що у ситуації, яка склалася, українцям варто довіряти лише заявам Генерального штабу чи Офісу глави держави. Він додав, що деякі деталі він обговорить із президентом Франції Еммануелем Макроном та Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це буде своєрідною підготовкою до зустрічі в "нормандському форматі".

Зеленський підбив підсумки засідання. Офіс президента

Санкції проти контрабандистів

Другим було розглянуто питання продовження запровадження санкцій проти контрабандистів, під обмеження потрапили 12 фізичних та юридичних осіб. Зеленський анонсував продовження введення таких обмежень.

У ЗМІ назвали імена двох бізнесменів, які потрапили до другої частини санкційного списку – це Сеяр Куршутов і Олександр Черепинський. У переліку опинився також екскерівник Київської митниці Юрій Дворак.

Олігархи в Україні

Зеленський також доручив РНБО та ОП разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

"Що буде з такими людьми, як будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів. Ми підтримуємо будь-який бізнес в Україні, а впливу олігархів на Україну більше допустити не можна", – наголосив гарант.

15 квітня відбулося засідання РНБО. Офіс президента

Переговори з президентом Туреччини

Президент розповів про зустріч із лідером Туреччини Реджепом Ердоганом та повідомив, що він підтримує Україну та наші території, тимчасово окуповані Росією, та не визнає анексію Криму.

За словами Зеленського, вони також обговорили особливі умови для розвитку туризму між двома країнами.

"Ми повинні підтримувати одне одного... ви чули, що росіяни сказали, що вони будуть обмежувати туризм із РФ до Туреччини, а я думаю, що нам треба навпаки нарощувати його", – розповів президент України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на засіданні РНБО в таємному режимі обговорять ситуацію на Донбасі, а також розглянуть питання введення нових санкцій проти контрабандистів, кібербезпеку та спеціальні питання від президента України Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL: