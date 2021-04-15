Зеленский на СНБО поручил разработать закон, чтобы "разобраться" с олигархами в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета нацбезопасности и обороны в четверг, 15 апреля, предложил разработать законопроект о статусе олигархов.

Об этом глава государства рассказал в видеокомментарии, которое появилось в распоряжении издания OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Зеленский указал, что разработать новый проект закона он поручил СНБО, а также Офису президента и Антимонопольному комитету.

"Такого у нас в Украине не было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов – фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране", – подчеркнул украинский лидер.

Он сказал, что нельзя допускать влияния олигархов на страну, поэтому будет разработана законодательная инициатива.

"Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, на законы, на Верховную Раду – это, мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов", – пояснил Зеленский.

Напомним:

также СНБО 15 апреля решил ввести новые санкции, направленные против лиц, причастных к контрабанде.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны обсудил ситуацию на Донбассе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.