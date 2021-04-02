Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов: OBOZREVATEL публикует список

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. В распоряжение OBOZREVATEL попал эксклюзивный список украинцев из "черного списка". Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".

Как передают источники, всего в списке находятся десять человек из Львова, Закарпатской области, Одессы, Черновцов, Черновицкой области.

Список "топ-контрабандистов", которые попали под санкции:

Бокало Иван Васильевич (Львов);

Как утверждали в СМИ, он имеет отношение к организации на Львовской таможне коррупционной схемы, с помощью которой из пунктов пропуска в сутки получают около 2 млн долларов.

Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);

Он, по данным Наші гроші, имеет отношение к пропуску без оформления грузов из Италии. Кроме того, ему принадлежит "Футбольный клуб" Минай "(Закарпатье)" с одноименного села на окраине Ужгорода. Пересоляк много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.

Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);

Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);

Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);

Альперин Вадим Александрович (Одесса);

Чудаков Александр Леонидович (Одесса);

Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);

Кравченко Александр Николаевич (Одесса);

Дидух Владимир Степанович (Львов).

"В этот день лица, занимавшиеся "большой распродажей" стратегических предприятий, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам", – заявил президент Владимир Зеленский.

Что решил Совет нацбезопасности:

введены персональные санкции против 10 лиц, причастных к контрабанде;

отстранены десятки чиновников на таможне;

возвращен в госсобственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс"

начата работа Центра противодействия дезинформации.

Вскоре OBOZREVATEL подготовит детальную информацию об украинцах, которые попали в "черный список" СНБО.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании СНБО 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.