Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов: OBOZREVATEL публикует список
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. В распоряжение OBOZREVATEL попал эксклюзивный список украинцев из "черного списка". Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".
Как передают источники, всего в списке находятся десять человек из Львова, Закарпатской области, Одессы, Черновцов, Черновицкой области.
Список "топ-контрабандистов", которые попали под санкции:
Бокало Иван Васильевич (Львов);
Как утверждали в СМИ, он имеет отношение к организации на Львовской таможне коррупционной схемы, с помощью которой из пунктов пропуска в сутки получают около 2 млн долларов.
Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);
Он, по данным Наші гроші, имеет отношение к пропуску без оформления грузов из Италии. Кроме того, ему принадлежит "Футбольный клуб" Минай "(Закарпатье)" с одноименного села на окраине Ужгорода. Пересоляк много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.
Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);
Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);
Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);
Альперин Вадим Александрович (Одесса);
Чудаков Александр Леонидович (Одесса);
Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);
Кравченко Александр Николаевич (Одесса);
Дидух Владимир Степанович (Львов).
"В этот день лица, занимавшиеся "большой распродажей" стратегических предприятий, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам", – заявил президент Владимир Зеленский.
Что решил Совет нацбезопасности:
введены персональные санкции против 10 лиц, причастных к контрабанде;
отстранены десятки чиновников на таможне;
возвращен в госсобственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс"
начата работа Центра противодействия дезинформации.
Вскоре OBOZREVATEL подготовит детальную информацию об украинцах, которые попали в "черный список" СНБО.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании СНБО 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.