Нардепы от ОПЗЖ захотели взять Медведчука на поруки и заплатить залог

Сорок народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять своего лидера Виктора Медведчука под личное поручительство. Более того, выразили готовность скинутся деньгами на залог, если суд задержит подозреваемого в госизмене политика.

Такими планами нардепы поделились 13 мая перед зданием Печерского суда Киева, который должен избрать меру пресечения Медведчуку. Туда пришли мужчины в масках, которые блокировали вход в здание. Об этом с места событий сообщил кореспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мы скинемся деньгами на залог, если суд задержит Медведчука. Вся фракция ОПЗЖ готова взять его на поруки", – заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Украинский юрист и политик Ренат Кузьмин в Telegram-канале отметил, что теперь прокурору в процессе придется доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и "объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов".

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