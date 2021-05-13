Судья отказал нардепам во взятии на поруки Медведчука

Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый отклонил ходатайство адвокатов о взятии на поруки нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Перед заседанием с таким предложением обратились его коллеги по фракции.

Рассмотрение дела началось в 13:00 в четверг, 13 мая. Об этом сообщил OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ранее стало известно, что сторона обвинения требует ареста политика с альтернативой в 300 млн грн залога. Сам нардеп перед заседанием заявил, что все его счета заблокированы, поэтому он не может заплатить такую сумму.

"Но у меня есть много друзей, которые могут внести деньги", – заявил он, подчеркнув, что "готов к любому развитию событий".

Так, у суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения и в масках. Среди них также заметили руководителя фирмы "Шторм", которая охраняет Медведчука и его дом. При этом правопорядок обеспечивали полиция и Нацгвардия.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива перед зданием заявил, что "вся фракция готова взять Медведчука на поруки и скинуться деньгами на залог", если суд задержит его.

Во время заседания адвокаты передали соответствующее ходатайство, но судья отклонил его.

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