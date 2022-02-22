"Лукашенко петляет": в Беларуси странно отреагировали на "признание" Россией "Л/ДНР"
В Беларуси неоднозначно отреагировали на признание Россией "независимости" "Л/ДНР". В Министерстве иностранных дел страны заявили, что "с уважением и пониманием" воспринимают это решение российской стороны.
Об этом сказано в сообщении на странице МИД Беларуси в Facebook. Отметим, что Беларусь таким образом сама напрямую не признала "независимость" "Л/ДНР", но в то же время поддержала позицию России.
"Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации", – добавили в МИД.
Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram написал, что незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко "петляет", напрямую не говоря о признании или непризнании "независимости" так называемых республик.
Добавим, что в МИД Беларуси этот шаг России назвали не только политическим, но и серьезным человеческим и гуманитарным решением, "учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях".
Там также подчеркнули, что всегда выступали за мирное решение войны на Донбассе (в МИД ее назвали "конфликтом на юго-востоке Украины"), и сейчас считают, что дипломатические методы должны быть в приоритете.
Кроме того, в Беларуси призвали все стороны отказаться сейчас от военной эскалации или любых других действий, которые "закрывают дорогу к миру". В то же время, они обвинили США и Евросоюз в том, что те якобы "нагнетают обстановку и накачивают Украину оружием", а санкции Запада против РФ назвали "незаконными".
"Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании – единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами", – заявили в МИД.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "независимости" террористических республик "Л/ДНР" является очередным актом агрессии против Украины. В связи с этим против РФ должны быть немедленно введены санкции, включающие полную остановку газопровода "Северный поток-2";
Также Зеленский сказал, что власти Украины рассмотрят возможность разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. На днях этим отношениям исполнилось 30 лет.
Западные страны отреагировали на решение президента России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили руководство РФ и пообещали ввести санкции против Москвы;
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что признание российским президентом Владимиром Путиным незаконных образований "Л/ДНР" фактически отменило многострадальные Минские соглашения. Отныне Украина стоит на пороге новой реальности.