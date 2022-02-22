'Лукашенко петляет': в Беларуси странно отреагировали на 'признание' Россией 'Л/ДНР'

В Беларуси неоднозначно отреагировали на признание Россией "независимости" "Л/ДНР". В Министерстве иностранных дел страны заявили, что "с уважением и пониманием" воспринимают это решение российской стороны.

Об этом сказано в сообщении на странице МИД Беларуси в Facebook. Отметим, что Беларусь таким образом сама напрямую не признала "независимость" "Л/ДНР", но в то же время поддержала позицию России.

"Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации", – добавили в МИД.

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Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram написал, что незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко "петляет", напрямую не говоря о признании или непризнании "независимости" так называемых республик.

Добавим, что в МИД Беларуси этот шаг России назвали не только политическим, но и серьезным человеческим и гуманитарным решением, "учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях".

Там также подчеркнули, что всегда выступали за мирное решение войны на Донбассе (в МИД ее назвали "конфликтом на юго-востоке Украины"), и сейчас считают, что дипломатические методы должны быть в приоритете.

Кроме того, в Беларуси призвали все стороны отказаться сейчас от военной эскалации или любых других действий, которые "закрывают дорогу к миру". В то же время, они обвинили США и Евросоюз в том, что те якобы "нагнетают обстановку и накачивают Украину оружием", а санкции Запада против РФ назвали "незаконными".

"Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании – единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами", – заявили в МИД.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "независимости" террористических республик "Л/ДНР" является очередным актом агрессии против Украины. В связи с этим против РФ должны быть немедленно введены санкции, включающие полную остановку газопровода "Северный поток-2";