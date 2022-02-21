Аваков о признании Россией "Л/ДНР": Минских соглашений больше не существует, нужно строить новую реальность

Екатерина Белоброва
Политика
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Аваков о признании Россией 'Л/ДНР': Минских соглашений больше не существует, нужно строить новую реальность
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Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что признание российским президентом Владимиром Путиным незаконных образований "Л/ДНР" фактически отменило многострадальные Минские соглашения. Отныне Украина стоит на пороге новой реальности.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24" в шоу Василия Голованова. При этом признал необходимость выступления главы государства Владимира Зеленского.

"Минские договоренности больше не существуют, нам нужно будет выстроить новую реальность, в рамках которой нам предстоит признать, что на какую-то значительную часть времени, наши оккупированные территории Донбасса и Крыма будут числиться за РФ до тех пор, пока российская империя, путинская, не распадаются. С другой стороны, западный мир избавится от иллюзий", – заметил Аваков.

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Он добавил, что новая реальность, вызванная поступком Путина, не должна вызывать среди украинцев панику или хроническую тревогу. Мудрым поведением станет рациональная подготовка к возможным коллапсам и перебоям в привычной социальной жизни, четкое установление правил быта в течение ближайших недель, но долго сумятица, по заверениям экс-министра, не продлится.

Арсен Аваков в студии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, решительный шаг Владимира Путина в сторону глубокой эскалации на Донбассе своим признанием недореспублик Л/ДНР мгновенно отразился на российской экономике.

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