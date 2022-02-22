Санкции против РФ должны включать полную остановку 'Северного потока-2', – Зеленский

Признание Россией "независимости" террористических республик "Л/ДНР" является очередным актом агрессии против Украины. В связи с этим против РФ должны быть немедленно введены санкции, включающие полную остановку газопровода "Северный поток-2".

Такое требование озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей встречи с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом. Их совместную пресс-конференцию транслировали в эфире телеканала "Рада".

"Это новый акт агрессии против Украины, нуждающийся в немедленной решительной реакции со стороны международных партнеров, со стороны международного сообщества. Считаем, что этим решением РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина", – подчеркнул президент.

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Он подчеркнул, что Украина разделяет общее видение, что российская эскалация вокруг нашей страны является беспрецедентным вызовом не только Украине, Европе и миру в целом.

"Именно сейчас в Украине решается будущее европейской безопасности. Европа и мир не могут допустить повторения таких трагических ошибок, допущенных в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", – акцентировал Зеленский.

Гарант подчеркнул, что санкционная политика – это политика, которая будет влиять на РФ. Введение санкций необходимо уже сейчас, не дожидаясь дальнейшей эскалации, потому что может быть большая трагедия.

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