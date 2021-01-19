Госохрана не пустила Тупицкого в Конституционный суд, вызвали оперативников. Фото

Сотрудники Управления государственной охраны не пропустили в здание Конституционного суда его отстраненного главу Александра Тупицкого.

Соответствующее заявление было обнародовано пресс-службой КСУ. В нем указано, что Тупицкий назвал такие действия очередной попыткой противоправного вмешательства в его профессиональную деятельность.

Кроме того, отстраненный председатель КСУ пожаловался на препятствование выполнению им служебных обязанностей и попытки блокирования работы всего органа.

"Указом президента Украины Александр Тупицкий отстранен от должности судьи КСУ, административные функции как главы суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ. Неосуществление административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всей институции", – говорится в сообщении.

Добавим, что Telegram-канал Pavlovsky News написал, что сначала во двор, а затем и в само здание КСУ не пустили не только Тупицкого, а и еще нескольких судей. На место событий вызвали следственно-оперативную группу.

Сам Тупицкий назвал ситуацию препятствованием работе государственного деятеля и превышением полномочий со стороны должностных лиц и заявил, что намерен и дальше ходить на работу.

В Управлении госохраны отреагировали на претензии Тупицкого. "В связи с обращением в Управление государственной охраны Украины Государственного бюро расследований по соблюдению положений Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, выполнения требований Указа Президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020, а также для устранения рисков, в связи с которыми был отстранен Тупицкий Александр Николаевич от должности судьи Конституционного Суда Украины и для недопущения последнего к помещениям Конституционного Суда Украины на срок действия Указа Президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020 (два месяца), военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют только на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", – сказано в сообщении в Facebook.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца. Соответствующее ходатайство было подано Офисом генерального прокурора Украины.

Тупицкого подозревают в причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (сейчас временно оккупирован террористами "ДНР"). По данным ОГП, из корыстных побуждений он подкупил свидетеля по этому делу и предоставил ложные показания.

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