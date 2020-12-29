Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Решение было принято после ходатайства Офиса генпрокурора.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", – подчеркнул президент.

Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайство Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о поддержке решения Зеленского, назвав его логичным.

"В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту", – отметил нардеп.

Он также добавил, что главе КСУ было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

По мнению представителя президента в КС Федора Вениславского, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном Суде не определяют особой процедуры отстранения судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей.

Он подчеркнул, что это не увольнение и не прекращение полномочий судьи, а временная мера, предусмотренная ст.154 УПК Украины.

"В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", – пояснил Вениславский.

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