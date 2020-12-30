Офис генпрокурора заявил о законности отстранения Тупицкого

В Офисе генерального прокурора Украины, заявили, что Указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого соответствует требованиями законодательства, а позиция КСУ необоснована.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса генпрокурора. Там подчеркнули, что законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах.

"Отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного Суда Украина в связи с привлечением его к уголовной ответственности произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленным в системе мер обеспечения уголовного производства.

Позицию КСУ по поводу того, что президент не может отстранять судей Конституционного Суда Украины в Офисе генпрокурора назвали необоснованной.

"Прекращение полномочий судьи КСУ или освобождения судьи КСУ от должности не охватывают вопросы временного отстранения судьи КСУ в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления", — подчеркнули в заявлении.

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