Тупицкий в Дубае рассказал о своем отдыхе и вилле в Крыму

Временно отстраненный от должности председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле.

Видео небольшого интервью с главой КСУ выложили в Telegram-канале "Карточный Офис". Журналисты пообщались с ним во время завтрака.

Репортер подошел к столу Тупицких и положил на него пачку денег, сообщив, что это "материальная помощь от налогоплательщиков Украины на дорогой отель".

Судья пригласил мужчину присесть рядом. Он сообщил, что отдыхает не на роскошной вилле, а в обычном отельном номере. Также Тупицкий пожаловался, что украинские СМИ превращаются в "желтую прессу".

На вопрос о реальной стоимости его номера судья пообещал указать эту информацию в своей декларации по возвращению в Украину.

"Это наша семья, маленькая дочь осталась дома. Мы всегда отдыхаем так, чтобы, был минимальный определенный комфорт. Поэтому мы сегодня выбрали тот номер, который является комфортным для проживания", – пояснил Тупицкий.

Он также отметил, что хотел бы избавиться от недвижимости в оккупированном Россией Крыму, но не может.

"Есть определенные нюансы. Я судья-докладчик по делу об аннексии Крыма. Против меня возбуждено уголовное дело в РФ, наложены экономические санкции на дом. Если бы вы мне помогли, я бы с радостью", – сказал Тупицкий.

Он уточнил, что имение площадью 200 кв. метров на полуострове не считает роскошью по меркам курортной недвижимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, временно отстраненного от должности главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого заметили на королевской вилле в Дубае стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. Он находится на отдыхе вместе со своей женой.