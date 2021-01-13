В ОГП ответили Тупицкому о "вручении подозрения в аэропорту"
В Офисе генерального прокурора не собираются вручать подозрение главе КСУ Александру Тупицкому в аэропорту вечером 13 января.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявили в пресс-службе ведомства. В ОГП пояснили, что он уже находится в статусе подозреваемого.
"Тупицкий уже в статусе подозреваемого, он был уведомлен о подозрении надлежащим способом и по законной процедуре. Поэтому никаких процессуальных действий в аэропорту не планируется", – сказал собеседник.
Ранее глава Конституционного суда заявлял, что правоохранители планировали вручить ему подозрение в аэропорту вечером 13 января, когда он вернется с отдыха. По его словам, на место якобы должны были прибыть представители СМИ, а процедуру – превратить в "шоу".
Глава КСУ считает, что его хотят дискредитировать и дестабилизировать работу суда, чтобы не дать рассмотреть некоторые дела, в том числе о рынке земли.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2020 года в Офисе генпрокурора рассказали, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также заведомо неправдивых показаниях в уголовном производстве по завладению новыми активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
После этого, в канун Рождества, 6 января, глава КСУ полетел на отдых в ОАЭ. Его заметили на королевской вилле стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. Позднее судья подтвердил, что находится заграницей, но оправдался, что отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле.
Затем в документах на отдых обнаружили несоответствия.