В ОГП ответили Тупицкому о 'вручении подозрения в аэропорту'

В Офисе генерального прокурора не собираются вручать подозрение главе КСУ Александру Тупицкому в аэропорту вечером 13 января.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявили в пресс-службе ведомства. В ОГП пояснили, что он уже находится в статусе подозреваемого.

"Тупицкий уже в статусе подозреваемого, он был уведомлен о подозрении надлежащим способом и по законной процедуре. Поэтому никаких процессуальных действий в аэропорту не планируется", – сказал собеседник.

Ранее глава Конституционного суда заявлял, что правоохранители планировали вручить ему подозрение в аэропорту вечером 13 января, когда он вернется с отдыха. По его словам, на место якобы должны были прибыть представители СМИ, а процедуру – превратить в "шоу".

Глава КСУ считает, что его хотят дискредитировать и дестабилизировать работу суда, чтобы не дать рассмотреть некоторые дела, в том числе о рынке земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2020 года в Офисе генпрокурора рассказали, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также заведомо неправдивых показаниях в уголовном производстве по завладению новыми активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

После этого, в канун Рождества, 6 января, глава КСУ полетел на отдых в ОАЭ. Его заметили на королевской вилле стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. Позднее судья подтвердил, что находится заграницей, но оправдался, что отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле.

Затем в документах на отдых обнаружили несоответствия.