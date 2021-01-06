Отстраненный от должности Тупицкий продолжит ходить на работу, несмотря на указ Зеленского

На собрании судей Конституционного суда Украины (КСУ) не шла речь об отстранении его главы Александра Тупицкого – известно, что он продолжит ходить на работу, несмотря на соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил судья Игорь Слиденко, который присутствовал на заседании, пишет "5 канал". Глава государства отстранил Тупицкого от должности на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора (ОГП).

По словам Слиденко, указ об отстранении законен, однако основания для этого отсутствуют.

"Этот вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института как отстранение судьи КСУ нет", – подчеркнул он.

Судья не исключил, что в КСУ поступит представление нардепов о признании неконституционным указа Зеленского об отстранении Тупицкого.

Слиденко отказался комментировать заседание суда, поскольку "это было абсолютно закрытое мероприятие". Однако отметил, что "количество судей было достаточным" для его проведения.

Он подтвердил свое намерение эмигрировать из-за давления со стороны Офиса президента.

"Я и планирую это сделать, ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду", – сказал он.

В то же время представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что суд может нормально функционировать и после отстранения Тупицкого, поскольку там есть еще 14 судей, пишет "Радио Свобода". Поэтому назвать это "блокировкой" работы структуры со стороны президента нельзя, считает он.

По информации Вениславского, если глава КСУ временно отсутствует, его полномочия переходят к заместителю. Если по каким-то причинам тот также не может выполнять свои функции, полномочия получает старший по возрасту судья.

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