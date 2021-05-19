Голубовская заявила, что нардепам предлагали по $30 тысяч за голоса против Степанова
Ведущая инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская сообщила, что народных депутатов якобы подкупали для того, чтобы они проголосовали за увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава. По ее словам, парламентариям давали по 30 тысяч долларов.
Такое заявление она сделала в среду, 19 мая, в эфире телеканала "Наш", отметив, что кто и кому конкретно предлагал такие суммы, ей неизвестно. Ток-шоу "Важливе" транслировали на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, по данным Голубовской, некоторым представителям ученого совета Минздрава поступали звонки с угрозами и требованиями не поддерживать Степанова. Обзванивали также членов одной из организаций пациентов с целью собрать их на митинг против уволенного министра.
"Обзванивали базы данных, звонили людям, которых уже нет в живых. Ну ужас какой-то", – сказала Голубовская.
Медик снова возмутилась тем, что в Раде не заслушали никого из тех людей, которые были против увольнения Степанова. Она добавила, что, если бы он ушел с должности сам, медработники Украины восприняли бы это как предательство.
Ранее Голубовская резко отреагировала на то, что монобольшинство в Верховной Раде поддержало увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава. По ее словам, политик не заслужил адресованного ему неуважения и хамства.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за отставку которого проголосовала Верховная Рада, обнародовал прощальный пост с благодарностями своим сторонникам.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
18 мая в Верховной Раде 292 голосами Степанова уволили с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.
О том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил представление об отставке Степанова в парламент, стало известно 14 мая.
Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская раскритиковала возможное увольнение Степанова, назвав ситуацию "тупой игрой".
Отметим, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", больше половины украинцев выступили против увольнения действующего главы Минздрава.
Авторитетные медики Украины также единогласно поддержали Степанова, выступив против его отставки. Они отметили, что пока в стране нет надлежащей профессиональной замены в медицинской сфере.