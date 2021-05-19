Голубовская заявила, что нардепам предлагали по $30 тысяч за голоса против Степанова

Ведущая инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская сообщила, что народных депутатов якобы подкупали для того, чтобы они проголосовали за увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава. По ее словам, парламентариям давали по 30 тысяч долларов.

Такое заявление она сделала в среду, 19 мая, в эфире телеканала "Наш", отметив, что кто и кому конкретно предлагал такие суммы, ей неизвестно. Ток-шоу "Важливе" транслировали на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, по данным Голубовской, некоторым представителям ученого совета Минздрава поступали звонки с угрозами и требованиями не поддерживать Степанова. Обзванивали также членов одной из организаций пациентов с целью собрать их на митинг против уволенного министра.

"Обзванивали базы данных, звонили людям, которых уже нет в живых. Ну ужас какой-то", – сказала Голубовская.

Медик снова возмутилась тем, что в Раде не заслушали никого из тех людей, которые были против увольнения Степанова. Она добавила, что, если бы он ушел с должности сам, медработники Украины восприняли бы это как предательство.

Ранее Голубовская резко отреагировала на то, что монобольшинство в Верховной Раде поддержало увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава. По ее словам, политик не заслужил адресованного ему неуважения и хамства.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за отставку которого проголосовала Верховная Рада, обнародовал прощальный пост с благодарностями своим сторонникам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

18 мая в Верховной Раде 292 голосами Степанова уволили с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.