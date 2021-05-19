Голубовская – об увольнении Степанова: эти "істоти" будут в ответе за все происходящее далее

София Закревская
София Закревская
Политика
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Голубовская – об увольнении Степанова: эти 'істоти' будут в ответе за все происходящее далее

Ведущая инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская резко отреагировала на то, что монобольшинство в Верховной Раде поддержало увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава. По ее словам, политик не заслужил адресованного ему неуважения и хамства.

Речь идет о том, что во время заседания Рады один из народных избранников назвал Степанова "істотою". Теперь же парламентарии будут ответственны за все, что будет происходить после его отставки, написала Голубовская в Facebook.

Медик возмутилась тем, что никого из медработников, которые высказывались ранее в поддержку уволенного министра, не пригласили на заседание и не дали выступить.

"И ни слова в Верховной Раде о том, что Степанова поддерживает медицинская общественность в целом. Ни слова о том, что профсоюзы мед. работников выступили с заявлением против отставки министра. Ни слова о поддержки со стороны региональных представителей медицинских сообществ", – написала она.

Голубовская подчеркнула, что Степанова "уважали в медицинской среде на всех уровнях". Она поблагодарила его за то, что тот год назад взял в свои руки управление министерством, когда во всем мире уже бушевала пандемия коронавируса.

"За эти три месяца в Минздраве ничего толкового сделано не было. Вся основная работа, невидимая и неблагодарная, началась с его приходом. Не буду перечислять всего того, что было сделано, специалисты и доктора на местах и без этого все знают. А манипуляции общественным сознанием всегда будут", – отметила инфекционист.

Она также обратилась к украинцам, пообещав по-прежнему лечить их и образовывать. "Будем все выживать, как сможем", – добавила медик.

Напомним, в Верховной Раде поддержали увольнение трех министров: Владислава Криклия сняли с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко – с должности министра развития экономики, а Максима Степанова – с должности министра здравоохранения Украины.

Больше всего голосов за увольнение Степанова поступило от "Слуги народа" – 203, "Европейской солидарности" – 25 и "Голоса" – 18.

Скриншот.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Слуга народа" будет выдвигать на должность министра здравоохранения Украины главного санитарного врача Виктора Ляшко. Стало известно, каких действий там ждут от нового главы Минздрава.

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