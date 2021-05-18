Степанова уволили с должности министра здравоохранения
Во вторник, 18 мая, в Верховной Раде 292 голосами уволили Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.
Так, "против" проголосовал один народный депутат, воздержались - 8, не голосовали, 28 нардепов.
Сам Степанов во время выступления в сессионном зале отметил, что ему еще нужно время, чтобы реализовать свой план по борьбе с коронавирусом.
"Вчера я с большим удивлением узнал, что еще одна причина моей отставки – слишком активно выбивал зарплаты для медиков и на этом строил политический имидж. Мол, что это вина министра, что он использует политические инструменты в своей работе. Возможно, для кого-то это новость , но для большинства структурных решений нужна не только менеджерская составляющая, а и политическая воля...Я имею четкий план, как полностью преодолеть пандемию, построить действенную украинскую медицину. Для этого нужно две составляющие – время и ваша поддержка", – сказал Степанов.
обавим, Степанова назначали министром здравоохранения в марте 2020 года, в то время как Украина оказалась на пороге масштабной вспышки эпидемии коронавируса. Тогда Степанов начал объезжать страну и ежедневно отчитывался о ситуации в регионах. Кроме борьбы с коронавирусом министр запомнился работой над развитием трансплантации органов в Украине.
Также Степанов имел поддержку ведущих украинских врачей, которые не хотели его увольнения. В частности, среди таких – директор Института сердца Минзрава, кардиохирург Борис Тодуров и ведущий инфекционист Ольга Голубовская.
Интересно, что уволить Степанова решили именно сейчас, когда Украина и мир в целом начали оправляться от первых волн эпидемии и стали активнее вакцинировать своих граждан. В своем видеообращении министр заявил, что сдаваться не собирается – "битву не проиграть, она только начинается".
Как сообщал OBOZREVATEL :
Парламент уволил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, а также министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.
В "Слуге народа" уже назвали имена кандидатов, которые смогут их заменить. На место Петрашко претендует нынешний руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Министром инфраструктуры может стать Александр Кубраков, который сейчас возглавляет Государственное агентство автомобильных дорог ( "Укравтодор").