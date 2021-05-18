Степанова уволили с должности министра здравоохранения

Во вторник, 18 мая, в Верховной Раде 292 голосами уволили Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.

Так, "против" проголосовал один народный депутат, воздержались - 8, не голосовали, 28 нардепов.

Сам Степанов во время выступления в сессионном зале отметил, что ему еще нужно время, чтобы реализовать свой план по борьбе с коронавирусом.

"Вчера я с большим удивлением узнал, что еще одна причина моей отставки – слишком активно выбивал зарплаты для медиков и на этом строил политический имидж. Мол, что это вина министра, что он использует политические инструменты в своей работе. Возможно, для кого-то это новость , но для большинства структурных решений нужна не только менеджерская составляющая, а и политическая воля...Я имею четкий план, как полностью преодолеть пандемию, построить действенную украинскую медицину. Для этого нужно две составляющие – время и ваша поддержка", – сказал Степанов.

обавим, Степанова назначали министром здравоохранения в марте 2020 года, в то время как Украина оказалась на пороге масштабной вспышки эпидемии коронавируса. Тогда Степанов начал объезжать страну и ежедневно отчитывался о ситуации в регионах. Кроме борьбы с коронавирусом министр запомнился работой над развитием трансплантации органов в Украине.

Также Степанов имел поддержку ведущих украинских врачей, которые не хотели его увольнения. В частности, среди таких – директор Института сердца Минзрава, кардиохирург Борис Тодуров и ведущий инфекционист Ольга Голубовская.

Интересно, что уволить Степанова решили именно сейчас, когда Украина и мир в целом начали оправляться от первых волн эпидемии и стали активнее вакцинировать своих граждан. В своем видеообращении министр заявил, что сдаваться не собирается – "битву не проиграть, она только начинается".

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