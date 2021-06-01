Голубовская назвала настоящую причину увольнения Степанова

Причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не кампания по вакцинации против COVID-19, а медреформа учреждений вторичного уровня, в частности – изменение их финансирования. За прививочный процесс в стране ответственность же несут чиновники разных уровней.

Такое мнение на своей странице в Facebook в понедельник, 31 мая, высказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская. Она отметила: "Если кто-то думает, что причина увольнения Степанова – вакцинация, очень сильно ошибается".

Врач подчеркнула, что экс-министр пытался отодвинуть катастрофу с финансированием медицинских заведений и пересчитать тарифы.

"Именно при Степанове был решен вопрос о финансировании "готовности" инфекционных стационаров. Ибо великие менеджеры всех времен и народов как-то забыли, что "гроші йдуть за пацієнтом" – это не про инфекции.

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И когда мы об этом говорили последние годы из каждого утюга, все "сильные" реформаторы прикидывались слепыми, глухими, немыми и даже иногда полоумными и сильно удивлялись, когда жизнь все поставила на свои места", – эмоционально заявила Голубовская.

Она добавила, что в итоге лучшие заведения таки "пойдут под снос". К примеру, в Николаеве единственную в области специализированную, полностью отстроенную инфекционную больницу со 100% обеспечением коек кислородом, которая больше года работала с инфицированными, лишают финансирования.

Врач добавила, что медтарифы "взяты с потолка", а дискуссия заводит чиновников в тупик и они не могут ответить внятно ни на один вопрос медиков. Куда девать пациентов, больных коронавирусом, "никого не волнует".

"Так вот я хочу сказать – резкое ограничение доступа к медицинской помощи является преступлением против народа. На мой взгляд. А целенаправленное, непродуманное уничтожение всех структур, отвечающих за биобезопасность в стране – на грани сдачи ее национальных интересов", – подытожила инфекционист.

Напомним, Степанова уволили с должности министра здравоохранения 18 мая. В Верховной Раде за это проголосовали 292 народных депутата, единогласного решения не было.

С 20 мая главой Минздрава назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко. Бывший же глава ведомства обнародовал прощальный пост с благодарностями своим сторонникам.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Голубовская считает, что Степанов не написал заявление об отставке самостоятельно, потому что врачи расценили бы это как предательство.