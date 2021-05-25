Голубовская объяснила, почему Степанов отказался писать заявление на увольнение
Бывший министр здравоохранения Максим Степанов не написал заявление об отставке, потому что врачи расценили бы это как предательство.
Как заявила в эфире телеканала "Украина 24" заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, Степанов первый, кто "не предал и не продал" украинских медиков.
"Почему он не написал заявление? Мы ему за это очень благодарны. Потому что мы бы это расценили как предательство его в отношении нас всех. И поэтому он первый человек, который нас не предал, и первый человек, который нас не продал. И это несправедливо – навешивать на него коррупцию", – сказала она.
Сам Степанов объясняя, почему не согласился написать заявление об отставке, ранее заявил, что имеет самоуважение и построил планы до 2024 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 мая в Верховной Раде 292 голосами Степанова уволили с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.
20 мая главой Минздрава назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Голубовская раскритиковала увольнение Степанова, назвав ситуацию "тупой игрой".
По данным опроса социологической группы "Рейтинг", больше половины украинцев выступили против увольнения главы Минздрава.
Авторитетные медики Украины также единогласно поддержали Степанова, выступив против его отставки. Они отметили, что пока в стране нет надлежащей профессиональной замены в медицинской сфере.