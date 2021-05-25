Голубовская объяснила, почему Степанов отказался писать заявление на увольнение

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов не написал заявление об отставке, потому что врачи расценили бы это как предательство.

Как заявила в эфире телеканала "Украина 24" заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, Степанов первый, кто "не предал и не продал" украинских медиков.

"Почему он не написал заявление? Мы ему за это очень благодарны. Потому что мы бы это расценили как предательство его в отношении нас всех. И поэтому он первый человек, который нас не предал, и первый человек, который нас не продал. И это несправедливо – навешивать на него коррупцию", – сказала она.

Сам Степанов объясняя, почему не согласился написать заявление об отставке, ранее заявил, что имеет самоуважение и построил планы до 2024 года.

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