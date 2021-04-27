В Раде рассмотрят замену Витренко на посту главы Минэнергетики: названо имя

В Верховной Раде в среду, 28 апреля, рассмотрят вопрос назначения Германа Галущенко министром энергетики Украины.

Этот вопрос должны поднять на заседании парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Соответствующую копию повестки дня 27 апреля опубликовал на своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Отметим, что Галущенко может заменить на посту нынешнего и.о. главы Минэнергетики Украины Юрия Витренко.

Начало онлайн-заседания Комитета назначено на 14:30. Тогда политики должны будут рассмотреть представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о новом назначении.

С 2020-го Галущенко занимает должность вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом". Ранее он работал в прокуратуре, а также в Министерстве иностранных дел Украины.

7 апреля СМИ сообщили, что Витренко подал заявление на увольнение. Он якобы забрал свои личные вещи из министерства еще за две недели до этого.

Чиновник отреагировал на публикации и назвал слухами информацию о своей отставке.

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что фракция "Слуга народа" изучала кандидатуру Галущенко как потенциального претендента на должность министра энергетики.