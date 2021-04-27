В Раде рассмотрят замену Витренко на посту главы Минэнергетики: названо имя
В Верховной Раде в среду, 28 апреля, рассмотрят вопрос назначения Германа Галущенко министром энергетики Украины.
Этот вопрос должны поднять на заседании парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Соответствующую копию повестки дня 27 апреля опубликовал на своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Отметим, что Галущенко может заменить на посту нынешнего и.о. главы Минэнергетики Украины Юрия Витренко.
Начало онлайн-заседания Комитета назначено на 14:30. Тогда политики должны будут рассмотреть представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о новом назначении.
С 2020-го Галущенко занимает должность вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом". Ранее он работал в прокуратуре, а также в Министерстве иностранных дел Украины.
7 апреля СМИ сообщили, что Витренко подал заявление на увольнение. Он якобы забрал свои личные вещи из министерства еще за две недели до этого.
Чиновник отреагировал на публикации и назвал слухами информацию о своей отставке.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что фракция "Слуга народа" изучала кандидатуру Галущенко как потенциального претендента на должность министра энергетики.
О вероятном назначении Галущенко высказывался и глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко
На онлайн-заседании 22 апреля "слуги" заслушали доклад этого кандидата на должность министра энергетики.