И.о. министра энергетики Витренко подал в отставку – СМИ
И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подал заявление на увольнение. Сообщается, что он якобы забрал свои личные вещи из министерства еще две недели назад.
Примерно в то же время Витренко заговорил о своем уходе с должности. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
"Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление", – сказано в сообщении.
По информации издания "LB.ua", заявление было написано еще до визита в Катар, а в Доху и обратно Витренко добирался сам, а не в составе делегации.
У президента Украины Владимира Зеленского якобы недовольны работой Витренко. Сообщается, что за три месяца на посту он не решил в отрасли ни одной проблемы и не сформировал свою команду.
По информации СМИ, Витренко подобрал заместителей, но их пока не назначили. Вместе с тем, продолжается поиск кандидата на должность министра энергетики, проводятся собеседования.
"Решение по увольнению Витренко может быть принято лишь после определения альтернативного кандидата на пост руководителя министерства", – пишет "LB.ua".
Напомним, что Витренко задекларировал 288,316 млн гривен доходов за 2020 год, а еще раньше – 11,754 млн грн процентов от Ощадбанка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.
После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.
28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.
Монобольшинство Верховной Рады поддержало предложения президента Владимира Зеленского касательно законопроекта №4531. Они предусматривают, что и.о. министра получит все те же полномочия, что и назначенный парламентом глава ведомства: приватизировать и продавать госимущество, принимать кадровые решения, иметь право подписи.
Председатель ВР Дмитрий Разумков сказал, что сомнения нардепов по вопросу Витренко были вызваны его огромной премией от "Нафтогаза", от которой чиновник не отказался.