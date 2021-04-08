Витренко отреагировал на свое 'увольнение из Минэнерго'

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал слухами информацию о своей отставке.

Об этом сообщает "НВ". "Не комментирую слухи, извините", – заявил Витренко. Ранее сообщалось, что Юрий Витренко подал заявление на увольнение. Говорилось, что он якобы забрал свои личные вещи из министерства еще две недели назад.

Примерно в то же время Витренко заговорил о своем уходе с должности, – пишет "Экономическая правда". Издание "LB.ua" писало, что заявление было написано еще до визита в Катар, а в Доху и обратно Витренко добирался сам, а не в составе делегации.

У президента Украины Владимира Зеленского якобы недовольны работой Витренко. Сообщалось, что за три месяца на посту он не решил в отрасли ни одной проблемы и не сформировал свою команду.

Как передавали СМИ, Витренко подобрал заместителей, но их пока не назначили. Вместе с тем, продолжается поиск кандидата на должность министра энергетики, проводятся собеседования.

Как сообщал OBOZREVATEL: