Глава НАТО о ситуации вокруг Украины: мы готовы встретиться с Россией, чтобы обсудить все сложные вопросы

В НАТО заявили, что готовы начать диалог с Российской Федерацией для обсуждения "сложных" вопросов. Речь идет в частности об увеличении военного присутствия России на границе с Украиной.

Как отметил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, 25 ноября, Россия к таким контактам на данный момент не готова, передает Интерфакс.

По словам Столтенберга в НАТО уверены, что лучший способ решить все вопросы – провести встречу в рамках Совета НАТО-Россия. РФ, по его словам, пока не дала положительного ответа на подобного рода предложения.

Видео дня

При этом политик заявил, что в Альянсе видят концентрацию военных сил РФ около границы с Украиной, а также в НАТО осведомлены об агрессивной риторике и дезинформации, которую распространяет Кремль.

Столтенберг добавил, что альянс продолжает поддерживать Украину "в политических и практических вопросах".

"Это не угроза для России. НАТО помогает Украине защищаться от агрессии", – сказал он.

Ранее заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ заявил, что нынешнее крупное расширение российского военного присутствия вокруг Украины в НАТО считают крайне необычным. В Альянсе допускают необходимость провести деэскалацию, а также убеждают российскую сторону отказаться от военного наращивания.

По данным Минобороны Украины, численность российской армии у наших границ составляет около 90 тысяч человек. В Кремле же традиционно отрицают вероятность конфликта, но напоминают о "красных линиях" Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз может ввести дополнительные санкции против Российской Федерации, предупредила канцлер Германии Ангела Меркель. Это может произойти, если страна спровоцирует обострение на востоке Украины или на беларусско-польской границе.