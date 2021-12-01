Генсек НАТО пригрозил России последствиями: возможная агрессия РФ в Украине будет дорого стоить

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Российскую Федерацию о том, что любая возможная агрессия страны в отношении Украины будет дорого стоить. У Альянса есть способы сдерживания действий Москвы.

Об этом он сказал в среду, 1 декабря, после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО. Переговоры состоялись в столице Латвии Риге. Трансляция пресс-конференции Столтенберга транслировалась на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Политик напомнил Москве, что агрессия в отношении украинского государства будет иметь "серьезные последствия".

"Министры ясно дали понять, что любая агрессия России в будущем будет дорого стоить и будет иметь серьезные политические и экономические последствия", – сказал генсек.

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Столтенберг также напомнил о возможности введения против Кремля дополнительных санкций, и добавил, что поддержка НАТО территориальной целостности Украины "остается непоколебимой".

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности остается неизменной.И мы по-прежнему стремимся усилить нашу поддержку обеим странам (Украине и Грузии. – Ред.)", – добавил представитель Североатлантического Альянса.

Он признал, что РФ продолжает "агрессивные и дестабилизирующие действия против своих соседей", а также наращивает военную мощь в Украине и вокруг нее.

"Нам нужно сохранять бдительность и избегать эскалации конфликта", – подытожил Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее западная разведка предупредила об огромной вероятности вторжения России в Украину этой зимой. На границе сосредоточено более 90 тысяч российских военных.