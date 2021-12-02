В НАТО ответили Путину на ультиматум: у России нет права контролировать соседей

В НАТО заявили, что решать вопрос вступления или невступления Украины в Североатлантический альянса будет не Россия. У нее нет права вето.

Такую позицию озвучил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после министерской встречи в Риге, передает LIGA.net. Такое же мнение выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Столтенберга, только Украина и страны-члены НАТО будут решать, когда Украина будет готова к вступлению в Альянс.

"У России нет права вето, она не имеет права контролировать своих соседей", – пояснил он.

Аналогичное мнение в комментарии изданию выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он назвал незаконными предложения Москвы о необходимости обсуждения гарантий о того, что НАТО не будет расширяться на восток.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал гарантий, что Североатлантический альянс не будет проводить политику расширения. Он также заявил, что Москвы видит угрозу в учениях НАТО в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о санкциях, в случае ее агрессии против Украины. Также он отметил, что в НАТО готовы усиливать свой "восточный фланг".