Ермак исключил вероятность прямых переговоров с сепаратистами: не было и не будет
Украинская служба немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) сообщил, что на встречи советников лидеров стран "нормандского формата" будет согласована дата прямых переговоров Киева с представителями так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Но руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг эту информацию.
И поскольку конкретной повестки дня встречи, которая состоится в среду, 26 января, еще нет, он рассказал, что во время переговоров планирует обсуждать украинская делегация. Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.
В частности, в ходе переговоров советников лидеров России, Германии, Франции и Украины планируется обсудить возобновление режима полного прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов и будущую работу "нормандского формата".
"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались создать предательство на ровном месте: на режиме прекращения огня, обмене пленными, работе ТКГ", — отметил Ермак.
Он также добавил, что право утверждать какие-либо документы в "нормандском формате" имеют только лидеры государств, а сегодняшняя встреча – это лишь "консультационные моменты".
Напомним, что Кабинет министров принял решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий. Официальная причина – чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Однако сразу несколько СМИ сообщили, что это было условием проведения переговоров в "нормандском формате". О причинах и последствиях такого решения читайте в материале OBOZREVATEL.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что встреча четырех лидеров нормандского саммита для урегулирования ситуации на украинском Донбассе должна пройти в ближайшее время.
Также СМИ писали, что Турция якобы намерена организовать переговоры по Донбассу между Украиной и Россией. Также на них планируют пригласить представителей ОБСЕ и Донбасса.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал его собраться в нормандском формате. Тот не отказал, но назвал условие, при котором встреча будет возможна;
В Офисе украинского президента выразили свою точку зрения, почему для Москвы так затруднительно вновь провести встречу для переговоров по Донбассу;
В Вашингтоне заявили, что США готовы стать пятой стороной в нормандском процессе для прогресса в стабилизации ситуации на востоке Украины и деэскалации;
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за продолжение переговоров по Донбассу в "нормандском формате". Особенно это необходимо на фоне напряженности на украинской границе.