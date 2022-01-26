Ермак исключил вероятность прямых переговоров с сепаратистами: не было и не будет

Украинская служба немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) сообщил, что на встречи советников лидеров стран "нормандского формата" будет согласована дата прямых переговоров Киева с представителями так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Но руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг эту информацию.

И поскольку конкретной повестки дня встречи, которая состоится в среду, 26 января, еще нет, он рассказал, что во время переговоров планирует обсуждать украинская делегация. Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

В частности, в ходе переговоров советников лидеров России, Германии, Франции и Украины планируется обсудить возобновление режима полного прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов и будущую работу "нормандского формата".

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"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались создать предательство на ровном месте: на режиме прекращения огня, обмене пленными, работе ТКГ", — отметил Ермак.

Он также добавил, что право утверждать какие-либо документы в "нормандском формате" имеют только лидеры государств, а сегодняшняя встреча – это лишь "консультационные моменты".

Напомним, что Кабинет министров принял решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий. Официальная причина – чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Однако сразу несколько СМИ сообщили, что это было условием проведения переговоров в "нормандском формате". О причинах и последствиях такого решения читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что встреча четырех лидеров нормандского саммита для урегулирования ситуации на украинском Донбассе должна пройти в ближайшее время.

Также СМИ писали, что Турция якобы намерена организовать переговоры по Донбассу между Украиной и Россией. Также на них планируют пригласить представителей ОБСЕ и Донбасса.

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