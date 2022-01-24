Кабмин на внеочередном заседании отозвал законопроект по Донбассу по требованию РФ

Кабинет министров Украины в понедельник, 24 января, провел внеочередной заседание. На нем было принято решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".

Документ предусматривает правила реинтеграции оккупированных территорий Украины. Как пишет "Европейская правда", этот вопрос был единственным, для принятия которого состоялось заседание правительства.

Требование про отзыв законопроекта выдвигала Украине Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право), отметила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Однако требование наша страна, как пишет издание, получила еще в октябре 2021 года.

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По словам Верещук документ необходимо изменить в нескольких пунктах. Она объяснила, что срочный отзыв законопроекта правительством необходим из-за того, что изменения якобы невозможно внести между чтениями в парламенте.

Однако с ссылкой на источники издание пишет, что причиной отзыва стало выполнение требования России для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров. Украинская сторона, по информации издания, рассчитывает на то, что встреча может состоятся в январе 2022 года.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что документ был срочно отозван, передает Интерфакс. По его словам, проект нужно доработать "с учетом проведения переговоров в нормандском формате". Законопроект нардеп назвал преждевременным.

Законопроект №5844 Кабмин согласовал в августе 2021 года. В частности, он позволит создать алгоритм правовых действий по урегулированию гуманитарных, социальных и судебных проблем, возникающих у жителей временно оккупированных регионов.

Среди прочего, проектом закона предлагается закрепить на уровне закона определение РФ как государства-агрессора и государства-оккупанта. Он также предусматривает определение так называемых красных линий деоккупации и реинтеграции, унификации подходов как относительно временно оккупированных территорий Донбасса, так и Крыма, ведь на этих территориях временно действуют оккупационные силы РФ.

Законопроектом также предусматривается введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения по избранию и назначению на должности граждан Украины, приобщенных к деятельности оккупационных администраций РФ.

Напомним: советники глав Нормандской четверки договорились провести очную встречу в Париже. Она состоится 26 января. В Елисейском дворце подтвердили планы организации встречи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал его собраться в нормандском формате. Тот не отказал, но назвал условие, при котором встреча будет возможна.