В Париже состоятся переговоры советников лидеров стран 'нормандского формата': какие темы затронут и чего ждать

В среду, 26 января, в Париже состоится встреча советников лидеров четырёх стран по урегулированию конфликта на Донбассе (Нормандская четверка). Предполагается, что эти переговоры станут началом подготовки к четырехсторонней встрече президентов в Нормандском формате.

По предварительным данным, во встрече примут участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануеля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает AFP News Agency со ссылкой на помощника французского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский также записал в Facebook обращение накануне переговоров советников лидеров стран "нормандского формата". По словам главы государства, сейчас идет работа над тем, чтобы провести встречу между президентами четырех страх – Украины, Франции, Германии и России.

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"Мы работаем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырех президентов для будущего мира в Украине. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда, спокойствие и выдержка", – сказал Зеленский.

Кроме того накануне встречи Dpa-international со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщили, что Макрон считает дипломатию главным инструментом на пути к урегулированию конфликта, однако, при этом он дал понять, что военные действия России против Украины будут иметь очень серьезные последствия. Также сообщается, что в конце недели Макрон планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что Кабинет министров принял решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий. Официальная причина – чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Однако сразу несколько СМИ сообщили, что это было условием проведения переговоров в "нормандском формате". О причинах и последствиях такого решения читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что встреча четырех лидеров нормандского саммита для урегулирования ситуации на украинском Донбассе должна пройти в ближайшее время.

Также СМИ писали, что Турция якобы намерена организовать переговоры по Донбассу между Украиной и Россией. Также на них планируют пригласить представителей ОБСЕ и Донбасса.

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