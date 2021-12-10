Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает переговоры в "нормандском формате": напряженность высока

НАТО выступает за продолжение переговоров по Донбассу в "нормандском формате". Особенно это необходимо на фоне напряженности на украинской границе.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, запись которой опубликована на сайте НАТО. Стороны обсудили концентрацию сил РФ возле границ Украины, которая создает напряженность.

Столтенберг приветствовал переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, а также все усилия по подготовке встречи в "нормандском формате".

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"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность значительно возрастает", – сказал он.

Генсек добавил, что предложение провести диалог в рамках Совета Россия-НАТО по-прежнему остается актульным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Байден провел видеоконференцию с Путиным, а 9 декабря – телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что переговоры в "нормандском формате" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, в которых участвуют Германия, Россия, Украина и Франция, зашли в тупик. В связи с этим Украина поддержит любой формат переговоров с РФ, который сможет помочь в урегулировании конфликта.

В Офисе президента надеются, что западные партнеры выведут Путина на прямые переговоры с Зеленским.