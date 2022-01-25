Игра на опережение: почему Кабмин отозвал законопроект, против которого резко выступал Путин

Кабинет министров принял решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий. Официальная причина – чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Однако сразу несколько СМИ сообщили, что это было условием проведения переговоров в "нормандском формате".

О причинах и последствиях такого решения читайте в материале OBOZREVATEL.

Законопроект №5844 посвящен тому, как власти будут возвращать под украинский суверенитет захваченные Россией территории Донбасса и Крыма. Проект изначально подготовило Министерство по делам временно оккупированных территорий. Затем в него вносили правки от разных органов власти и общественников, и итоговый вариант попал в парламент Кабинет министров. Вот ключевые нормы:

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В документе фиксируется определение "государство-агрессор" и "государство-оккупант" в отношении к России и "оккупационные силы РФ" – ко всем подконтрольным ей террористическим группировкам. Переходной период делится на конфликтный (противодействие российской агрессии) и постконфликтный (преодоление последствий). Завершение оккупации каждого населенного пункта фиксируется указанием президента, который в свою очередь принимает решение на основании отчетов глав Минобороны, МВД и СБУ. Компенсацию материального ущерба, причиненного войной, в полном объеме выплачивает Украина, которая затем предъявляет иски о возмещении к РФ. Изданные оккупационными администрациями акты являются недействительными, кроме отдельных, которые по закону могут быть приняты во внимание. Принудительное или автоматическое получение жителями оккупированных территорий гражданства России не может быть основанием для лишения гражданства Украины, но такое российское гражданство признаваться не будет. Все имущество после деоккупации возвращается хозяевам, которые владеют им по украинским законам. Освобожденными от наказания не могут быть участники вооруженных формирований и оккупационных администраций, если они совершили преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного криминального суда, убийства, пытки, военные преступления и преступления против человечности, прописанные в соответствующих международных конвенциях. Люстрация будет применена к тем, кто входил в оккупационные администрации. Ограничения не распространяются на тех, кто служил в оккупационных силах и администрациях принудительно и тех, кто, будучи в них, обеспечивал жизнедеятельность территорий. Главное требование к проведению выборов – невмешательство Кремля, а также свобода предвыборной агитации, плюрализм, многопартийность, избирательное право переселенцев, безопасность, наблюдение ОБСЕ и других международных организаций, при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. В государственные переходные, международные переходные или военно-гражданские администрации не могут входить представители РФ и государств ОДКБ.

24 января правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объяснила, что документ нужно изменить в нескольких пунктах, однако внести эти изменения невозможно между чтениями. По этой причине правительство должно отозвать внесенный в Раду законопроект.

Потребность в изменениях Верещук объяснила тем, что Кабмин хочет внести рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, которая действительно рекомендовала изменить документ о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса. Однако, что важно, эту рекомендацию Киев получил еще в октябре прошлого года.

Издание "Европейская правда" утверждает, что реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое российской стороной как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников. Мол, в начале января представители Франции и Германии посетили Москву и Киев и во время визита в Украину передали Банковой это требование Кремля.

Похожую информацию подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, законопроект нужно доработать с учетом проведения переговоров в нормандском формате.

"Да, Кабмин отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, согласно с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласовывается с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку. Возможно, будут какие-то нормандские встречи и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов. То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", – сказал нардеп.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак резко отрицает связь между отзывом документа и проведением переговоров в нормандском формате.

"Хотел бы с самого начала развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Во-первых, будто бы Украина была вынуждена принять какое-то требование кого-то про отзыв законопроекта про основы государственной политики переходного периода. Не знаю, кто как, а я могу сказать, что эта власть принимает только требования украинского народа. Основное сегодня требование украинского общества – это сделать все для того, чтобы избежать эскалации, над чем мы работаем 24/7. Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – подчеркнул Ермак.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не исключает, что причиной отзыва законопроекта действительно могли стать будущие переговоры. Однако, по его словам, такой шаг не стоит считать "зрадой" или уступкой Кремлю. Это скорее попытка ликвидировать антиукраинский козырь в руках Москвы.

"Чтобы не дать российской стороне использовать этот законопроект в качестве рычага для обвинения Украины в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата в 2019 году", – считает Тука.

Экс-министр напоминает, что в Кремле критически восприняли документ о переходном периоде на Донбассе. "Российские пропагандисты верещали, что появление этого законопроекта – чуть ли не признак захвата "Правым сектором" Донбасса, а иногда даже Ростова", – говорит он.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из Минского процесса, потому что все положения документа противоречат этим соглашениям.

Тука уверен, что никаких негативных последствий отзыв документа принести не может. Основная причина – и без того низкое качество предложенного Раде законопроекта.

"Главная проблема состоит в том, что в нем нет целостной картины. Складывается такое чувство, что это просто выхватывание отдельных разных нормативно-правовых документов, которые ранее были подготовлены для рассмотрения – просто напечатали под одним заголовком эту компиляцию тезисов и подали как единый документ", – говорит Тука.

Как будут развиваться события вокруг законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода" – покажет время. Как и то, связано ли принятие документа с условиями агрессора относительно переговоров с Украиной при посредничестве Франции и Германии.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее исключил освобождение оккупированных территорий Украины военным путем. Однако, считает он, возвращение контроля над Донбассом и Крымом – это вопрос времени и украинцам нужно подождать.