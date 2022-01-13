Канцлер ФРГ Шольц анонсировал встречу в нормандском формате в ближайшее время

Встреча четырех лидеров нормандского саммита для урегулирования ситуации на украинском Донбассе должна пройти в ближайшее время. Франция и Германия делают все возможное, чтобы организовать встречу на высшем уровне и собрать за столом переговоров президентов Украины и России.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Мероприятие транслировал YouTube-канал WELT, оно было посвящено международным отношениям между странами Евросоюза.

"Я приветствую проведение переговоров между США и Россией, которые проходят на этой неделе в нескольких раундах. Они необходимы для поддержания политического баланса и поиска компромиссов в условиях накаляющегося кризиса. Мы также понимаем, что нужно как можно скорей вновь собраться в нормандском формате, я и президент Франции Эммануэль Макрон делаем все возможное, чтобы ускорить эту встречу", – заметил Шольц, но не указал точной даты, на которую рассчитывают участники четырехстороннего саммита.

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Напомним, что последний раз "нормандская четверка" лидеров собиралась 10 декабря 2019 года в Париже. Это была финальная встреча, в которой от Германии участие принимала уже бывшая канцлер Ангела Меркель, а также первая в политической карьере президента Украины Владимира Зеленского.

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