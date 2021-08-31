Энергетика, 'Северный поток-2' и космос: итоги первого дня визита Зеленского в США

Во время своего официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой NASA и министром энергетики. Также украинская делегация уже подписала меморандум на 30 миллиардов долларов и обсудила сотрудничество в сфере инвестиций.

Кроме того, глава государства призвал как можно скорее начать консультации по "Северному потоку-2". Подробнее об итогах первого дня пребывания Зеленского в Соединенных Штатах читайте в материале OBOZREVATEL.

Президент на встрече с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм призвал Вашингтон как можно скорее начать регулярные консультации между Украиной, США и Германией касательно российского газопровода. Он настаивает на необходимости обеспечения энергетической безопасности Европы.

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В Офисе президента отметили, что у Киева и Вашингтона общий подход касательно рисков "Северного потока-2".

"Российский газ является самым грязным в мире через значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость создать "эффективные предохранители" от использования газа как оружия Кремлем.

Страны договорились совместно построить пять энергоблоков в Украине, подписав соответствующий меморандум между украинским "Энергоатомом" и американской компанией Westinghouse Electric. Проект рассчитан на 30 миллиардов долларов.

Он предусматривает, что первый энергоблок будет построен на Хмельницкой АЭС.

Также США и Украины начали стратегический диалог насчет энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и его американская коллега Дженнифер Гренхолм.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко и торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай обсудили вопросы укрепления торгово-экономических отношений и инвестиций.

Тай подчеркнула важность "прозрачности, предсказуемости и подотчетности в Украине для построения доверия, которое увеличит торговлю и инвестиции". Также она подчеркнула, что это укрепит доверие к украинскому правительству, позволит создать благоприятную среду для развития бизнеса.

Кроме того, стороны затронули ряд других тем:

обязательства по увеличению инвестиций между двумя странами;

регулирование и проблемы цифровой торговли;

вопросы интеллектуальной собственности;

совершенствование корпоративного управления;

негативное влияние избыточных мощностей в сталелитейной и алюминиевой отраслях стран с нерыночной экономикой.

В рамках визита Зеленский также встретился с директором американского государственного космического агенства NASA Биллом Нельсоном. Глава государства назвал переговоры плодотворными и заявил, что "Украина должна снова стать космической державой".

"Плодотворно обсудили с директором NASA Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прибыл с официальным визитом в США ночью 31 августа по киевскому времени. 1 сентября он проведет встречу с американским президентом Джо Байденом.