Энергетика, "Северный поток-2" и космос: итоги первого дня визита Зеленского в США
Во время своего официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой NASA и министром энергетики. Также украинская делегация уже подписала меморандум на 30 миллиардов долларов и обсудила сотрудничество в сфере инвестиций.
Кроме того, глава государства призвал как можно скорее начать консультации по "Северному потоку-2". Подробнее об итогах первого дня пребывания Зеленского в Соединенных Штатах читайте в материале OBOZREVATEL."Северный поток-2"
Президент на встрече с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм призвал Вашингтон как можно скорее начать регулярные консультации между Украиной, США и Германией касательно российского газопровода. Он настаивает на необходимости обеспечения энергетической безопасности Европы.
В Офисе президента отметили, что у Киева и Вашингтона общий подход касательно рисков "Северного потока-2".
"Российский газ является самым грязным в мире через значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул необходимость создать "эффективные предохранители" от использования газа как оружия Кремлем.Меморандум на 30 млрд
Страны договорились совместно построить пять энергоблоков в Украине, подписав соответствующий меморандум между украинским "Энергоатомом" и американской компанией Westinghouse Electric. Проект рассчитан на 30 миллиардов долларов.
Он предусматривает, что первый энергоблок будет построен на Хмельницкой АЭС.
Также США и Украины начали стратегический диалог насчет энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и его американская коллега Дженнифер Гренхолм.Экономическое сотрудничество и инвестиции
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко и торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай обсудили вопросы укрепления торгово-экономических отношений и инвестиций.
Тай подчеркнула важность "прозрачности, предсказуемости и подотчетности в Украине для построения доверия, которое увеличит торговлю и инвестиции". Также она подчеркнула, что это укрепит доверие к украинскому правительству, позволит создать благоприятную среду для развития бизнеса.
Кроме того, стороны затронули ряд других тем:
обязательства по увеличению инвестиций между двумя странами;
регулирование и проблемы цифровой торговли;
вопросы интеллектуальной собственности;
совершенствование корпоративного управления;
негативное влияние избыточных мощностей в сталелитейной и алюминиевой отраслях стран с нерыночной экономикой.
В рамках визита Зеленский также встретился с директором американского государственного космического агенства NASA Биллом Нельсоном. Глава государства назвал переговоры плодотворными и заявил, что "Украина должна снова стать космической державой".
"Плодотворно обсудили с директором NASA Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", – подчеркнул президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прибыл с официальным визитом в США ночью 31 августа по киевскому времени. 1 сентября он проведет встречу с американским президентом Джо Байденом.